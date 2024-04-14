Москва, 14 апреля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Во время массированной атаки Ирана на Израиль медики помогли 31 человеку, пострадавшим по пути в бомбоубежище или почувствовавшим сильное чувство тревоги. Об этом сообщила пресс-служба Скорой помощи Израиля (MDA).

Ron Adar / Global Look Press

«После ночных сигналов тревоги бригады MDA были направлены для оказания помощи примерно 31 человеку, пострадавшему от чувства тревоги или по пути в убежища», — сообщили израильские врачи.

По данным медиков, во время атаки сильно пострадала девочка-бедуинка на юге Израиля.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрахим Раиси. Ранее власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.

Если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решит нанести ответный удар по ядерным объектам Ирана, Тегеран может предпринять более мощные действия в отношении Тель-Авива, отметил в беседе с ИА Регнум политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

Развитие ситуации в регионе будет зависеть от действий Израиля и США, вероятен сценарий эскалации напряжённости без перерастания в мировую войну, но с существенно более активным участием в обоюдных военных действиях Израиля и Ирана, заявил в свою очередь ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.