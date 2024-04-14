Москва, 14 апреля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 470 военных ВСУ, сообщил 14 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

По его словам, на указанном направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР.

«Противник потерял до 470 военнослужащих и 20 автомобилей», — сказал Конашенков.

Также российские военные поразили 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155-мм САУ Krab польского производства, две 152-мм САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля Конашенков сообщил, что подразделения Южной группировки Вооружённых сил России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.