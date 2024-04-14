Пекин, 14 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Учёный Хэ Цзянькуй, осуждённый в Китае за генетический эксперимент над детьми, вернулся к работе. Мировое научное сообщество не одобряет его опыты и сомневается в их результатах, сообщает 14 апреля «РИА Новости».

Kin Cheung/AP/TASS Ученый из Китая Хэ Цзянькуй

В 2019 году учёного приговорили к трём годам тюрьмы и штрафу в размере 3 млн юаней ($430 тыс.) за незаконное проведение экспериментов по генному изменению человеческого эмбриона. Он редактировал геном эмбрионов, чтобы ослабить влияние ВИЧ на организм человека. В результате на свет появились три ребёнка с искусственно «выключенным» геном CCR5, двое из них — близнецы Лулу и Нана.

В недавнем интервью японской газете Mainichi Shimbun учёный заявил, что продолжит опыты по редактированию генома в человеческих эмбрионах с соблюдением внутренних и международных правил. Для этого будут использоваться «выброшенные человеческие эмбрионы» без появления детей на свет.

Хэ пояснил, что хочет победить такие редкие генетические заболевания, такие как мышечная дистрофия Дюшенна и наследственная болезнь Альцгеймера. После освобождения из тюрьмы в 2022 году он создал в Китае три лаборатории, в том числе Пекине и Ухане.

Трое родившихся детей с отредактированных геномом, утверждает учёный, совершенно здоровы и развиваются в соответствии с возрастом. Он добавил, что девочкам-близнецам сейчас по пять лет и они посещают детский сад, ещё один родившийся в 2019 году ребёнок — тоже девочка.

По его словам, гены детей были модифицированы в медицинских целях, редактирование генома было безопасным, а младенцы появились на свет здоровыми. Хэ признал, что проводил исследования с нарушением международных правил, но не стал объяснять, почему. Он выразил сожаление, что его работу «слишком поспешно» осудили.

Физик по образованию, Хэ учился в США, где заинтересовался генетикой. По возвращении на родину его осыпали грантами и премиями, он открыл несколько лабораторий и скопил состояние в миллиарды юаней.

В обзоре учёных из Китая, Сингапура и Великобритании говорится, что Хэ — не «безумный одиночка», а участник биотехнологической гонки, развернувшейся главным образом между США и Китаем. В КНР легче проводить эксперименты из-за менее жёсткого регулирования, кроме того, в целом население там с одобрением относится к генному редактированию в медицинских целях.

Вместе с тем первооткрыватель метода CRISPR Дженнифер Дудна сначала не поверила в рассказ Хэ о рождении генно-модифицированных детей. После суда над учёным западные СМИ окрестили его «китайским Франкенштейном», «негодяем» и «бесконечно аморальным», отмечает агентство.

Вера Рапозо из Университета Макао указала на то, что риск заражения ВИЧ минимален при искусственном оплодотворении, хотя Хэ уверял, что именно мутация, «выключение» гена CCR5 защитит детей от инфекции. Кроме того, внимательный анализ выявил неполное редактирование генома по меньшей мере у одного ребёнка, что означает возможное заражение ВИЧ.

Французский исследователь Бертран Жордан отметил, у эмбриона с обеими удалёнными копиями CCR5 возникла случайная мутация между генами, однако его всё равно имплантировали матери.

По мнению Рапозо, учёные на самом деле планировали следить за развитием детей с разными мутациями, а Жордан считает, что эксперимент Хэ — первая генетическая манипуляция над людьми и их потомками с неизвестным результатом и грубым нарушением этики.

Как сообщало ИА Регнум, в Китае после инцидента с Хэ решили ввести контроль над экспериментами по генетическому редактированию. Использование любых технологий редактирования генов будет квалифицироваться как исследования с «высокой степенью риска», а следить за этой деятельностью будет министерство здравоохранения.