Курган, 14 апреля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся на 25 сантиметров за два часа и составил 532 см. Об этом 14 апреля сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

РИА Новости/Евгений Кузьмин

«Уровень воды в Тоболе уже 532 см. Подъём составил 25 см за два часа. Зарядил дождь, что даёт дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создаёт дополнительные неудобства», — написал Шумков.

Он добавил, что очень сложная ситуация с подъёмом воды прогнозируется на ночь.

Глава региона напомнил, что во избежание несчастных случаев энергетики вынуждены при подходе воды отключать освещение, поэтому нужно немедленно уходить с подтопляемых территорий.

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Как ранее передавало ИА Регнум, в Курганской области мощным течением реки Тобол сорвало два моста. В Темляково смыло деревянный мост и несёт течением к Кургану. Кроме того, в деревне Лаптева сорвало понтонный мост, но пока крепления держат его у берега.

Уровень воды в реке Тобол в Кургане почти поднялся к Мало-Чаусовскому мосту. В городской администрации сообщили, что вода уже практически вплотную поднялась до уровня моста.

Шумков 13 апреля сообщил, что в регионе строятся и повышаются шесть дамб, чтобы сдержать воду из реки Тобол, одна в Кургане и шесть в муниципальных округах. По его словам, в ночь на 14 апреля по дамбе в Кургане будут выставлены посты, сформировано более 20 аварийных бригад, которые будут заниматься ликвидацией переливов воды через дамбу. Более того, он акцентировал внимание на том, что самым главным является то, чтобы люди выселились из потенциально затопленных зон.