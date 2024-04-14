Москва, 14 апреля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Первоначальные сведения о гибели семилетнего ребёнка в результате атаки Ирана по территории Израиля оказались неверны, он находится в тяжёлом состоянии, сообщила 15 апреля ТАСС посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

ABIR SULTAN/ЕРА/ТАСС

«Мы уточнили информацию. Ребёнок не умер, в настоящий момент он находится в тяжелом состоянии», — сказала дипломат.

Как передавало ИА Регнум, Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 14 апреля созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.

Власти Ирана пригрозили США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы, сообщил 12 апреля портал Axios со ссылкой на осведомлённые американские источники.

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Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери 14 апреля объявил, что операция Ирана против Израиля завершена, но Вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил в свою очередь иранский президент Ибрахим Раиси.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Вашингтон сдерживает ближневосточный конфликт, в отличие от украинского, из-за возможного ущерба для собственных интересов. По его словам, гибель людей в Газе ухудшает перспективы президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, а из-за конфликта между Израилем и Ираном неопределённость растёт.