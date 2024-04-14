В Израиле опровергли данные о гибели ребёнка из-за атаки Ирана
Москва, 14 апреля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Первоначальные сведения о гибели семилетнего ребёнка в результате атаки Ирана по территории Израиля оказались неверны, он находится в тяжёлом состоянии, сообщила 15 апреля ТАСС посол Израиля в РФ Симона Гальперин.
«Мы уточнили информацию. Ребёнок не умер, в настоящий момент он находится в тяжелом состоянии», — сказала дипломат.
Как передавало ИА Регнум, Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.
Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 14 апреля созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.
Власти Ирана пригрозили США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы, сообщил 12 апреля портал Axios со ссылкой на осведомлённые американские источники.
Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери 14 апреля объявил, что операция Ирана против Израиля завершена, но Вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости.
Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил в свою очередь иранский президент Ибрахим Раиси.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Вашингтон сдерживает ближневосточный конфликт, в отличие от украинского, из-за возможного ущерба для собственных интересов. По его словам, гибель людей в Газе ухудшает перспективы президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, а из-за конфликта между Израилем и Ираном неопределённость растёт.