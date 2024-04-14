Горловка, ДНР, 14 апреля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. МЧС показало последствия атаки украинского БПЛА по спасателям в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры с места атаки ведомство опубликовало в Telegram-канале.

МЧС России

«Вчера в Никитовском районе Горловки огнеборцы МЧС России тушили пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России. Им оказывается медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Отмечается, что одна пожарная автоцистерна была полностью уничтожена, вторая получила повреждения.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края.

Там добавили, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края.

Ранее 14 апреля в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили над акваторией Чёрного моря пять украинских беспилотников.

13 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО за сутки сбили 222 украинских беспилотника, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также управляемую авиационную бомбу JDAM.