Белгород, 14 апреля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки использовали по меньшей мере 30 боеприпасов и восемь дронов для обстрелов населённых пунктов Белгородской области, сообщил 14 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Известия/Сергей Венявский

По его словам, атакам со стороны ВСУ подверглись шесть из 21 района области. Прилёты снарядов и БПЛА были зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Корочанском, Краснояружском, Яковлевском районах региона.

Гладков уточнил, что повреждения получили семь домов и административное здание. Помимо этого на территории Грайворонского округа повреждена линия электропередачи, в результате чего без электроэнергии остаются сёла Дунайка и Пороз.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава региона информировал, что в Белгородском районе в результате атаки украинского беспилотника пострадал водитель трактора. В этот же день в Белгородской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Позднее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО около 10:30 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

12 апреля силы противовоздушной обороны в районе 10:00 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью. Перед этим оборонное ведомство доложило об уничтожении пяти дронов ВСУ в ночь на 12 апреля. Гладков уточнял, что в Белгороде два человека пострадали при атаке украинского беспилотника.