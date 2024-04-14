Москва, 14 апреля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. В Израиле, Иордании и Ираке сняли ограничения на полёты гражданской авиации, говорится 14 апреля в официальном Telegram-канале Росавиации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Авиационные власти Израиля, Иордании и Ирака сняли ограничения на полёты гражданской авиации в воздушном пространстве этих стран», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, накануне в Росавиации сообщили, что российским авиакомпаниям ограничили использование воздушного пространства Ирака, Иордании и Израиля, совершать полёты в эти страны запретили.

Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия в свою очередь нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.