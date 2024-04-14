Вашингтон, 14 апреля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прервал результативную серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

ТАСС/AP Photo/Chris O’Meara Никита Кучеров

В матче против «Вашингтон Кэпиталз» Кучеров не смог отметиться заброшенными шайбами либо результативными передачами. «Тампа» проиграла со счётом 2:4. До этого Кучеров набирал очки в восьми встречах подряд.

Сейчас Кучеров является лидером среди бомбардиров лиги, на счету 141 очко в сезоне. У его ближайшего преследователя канадца Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — 137 очков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 12 апреля Кучеров упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Он стал первым в истории лиги российским хоккеистом, кому удалось набрать 140 очков за сезон.

Кучерова 4 апреля признали третьей звездой игрового дня в НХЛ. Тогда он отметился тремя голевыми пасами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифз», что помогло «Тампе» одержать победу в выездной встрече со счётом 4:1.

28 марта Кучеров обошёл Маккиннона и вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ.