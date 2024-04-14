Вашингтон, 14 апреля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба турнира.

Matt Krohn/AP/TASS Кирилл Капризов

Капризов забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в матче против «Сан-Хосе» (6:2).

Всего в текущем сезоне он набрал 93 очка в 73 матчах — на счету форварда 44 заброшенных шайб и 49 передач.

Лучшим игроком дня признан швейцарский защитник «Нэшвилла» Роман Йози, который забил два гола и отдал две передачи во встрече с «Коламбусом» (6:4). Второй звездой стал канадский нападающий «Виннипега» Шон Монахан, в активе которого две шайбы и голевой пас в игре с «Колорадо» (7:0).

Как ранее сообщало ИА Регнум, в марте Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по скорости забрасывания 150 шайб. Он быстрее всех в истории клуба смог забить 150 голов, для чего ему потребовалось 265 матчей. Он обошёл по этому показателю Мариана Габорика, которому для такого результата потребовались 383 встречи.