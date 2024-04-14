Амман, 14 апреля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Иордания перехватила беспилотники, запущенные из Ирана в сторону Израиля и нарушившие воздушное пространство страны. Об этом 14 апреля говорится в заявлении иорданского правительства.

ТАСС/Iranian Army Office via ZUMA Press Wire

«Некоторые объекты, вошедшие в наше воздушное пространство вчера вечером, были перехвачены, поскольку представляли угрозу нашим гражданам и населённым пунктам», — заявили в правительстве Иордании.

Отмечается, что несколько фрагментов сбитых целей упали на территории страны, не причинив значительного ущерба.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что операция Ирана против Израиля завершена, но Вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости. Также он отметил, что Иран ответит с удвоенной силой, если Израиль предпримет какие-либо действия на иранской территории.

Ирак и Иордания закрывали свои воздушные пространства для авиации на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю.