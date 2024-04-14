Москва, 14 апреля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Рейсы «Аэрофлота» в Египет и ОАЭ, задержанные в целях безопасности на фоне ситуации в Израиле, готовятся к вылету, сообщили 14 апреля в авиакомпании.

Edgar Breshchanov/Global Look Press

«Рейсы «Аэрофлота» в Египет и ОАЭ, задержанные ранее, готовятся к вылету», — сообщили в авиакомпании.

Как передавало ИА Регнум, накануне в Росавиации сообщили, что российским авиакомпаниям ограничили использование воздушного пространства Ирака, Иордании и Израиля, совершать полёты в эти страны запретили.

Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия в свою очередь нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.