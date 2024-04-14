Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве возобновил штатную работу после атаки Ирана. Об этом сообщает Управление аэропортов Израиля.

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«В соответствии с указаниями служб безопасности по состоянию на 07:30 воздушное пространство Государства Израиль было открыто, аэропорт Бен-Гурион возобновил работу», — приводит сообщении управления израильский портал Ynet.

В связи с атакой аэропорт был вынужден изменить расписание на ближайшее время. Отмечается, что актуальная информации по авиарейсам будет доступна на сайтах авиакомпаний и самой воздушной гавани.

Как передавало ИА Регнум, Израиль в ночь на 14 апреля закрыл международный аэропорт «Бен-Гурион» на фоне угрозы атаки со стороны Ирана.

Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 14 апреля созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.

Власти Ирана пригрозили США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы, сообщил 12 апреля портал Axios со ссылкой на осведомлённые американские источники.

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отметил, что операция Ирана против Израиля завершена, но вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости.

Российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, комментируя массированную атаку Ирана, в беседе с ИА Регнум заявил, что при решении Нетаньяху нанести ответный удар по ядерным объектам Ирана Тегеран может предпринять более мощные действия в отношении Израиля.