Багдад, 14 апреля, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Ирак и Иордания открыли свои воздушные пространства для авиации после того, как в ночь на 14 апреля полёты были прекращены на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю. Об этом сообщают агентства INA и Al-Mamlaka.

Александр Щербак/ТАСС

«Управление гражданской авиации Ирака заявило об открытии воздушного пространства для всех судов», — сообщает INA.

Иордания открыла воздушное пространство, всё вернулось в обычный режим, передаёт в свою очередь Al-Mamlaka.

Как передавало ИА Регнум, ВВС Израиля 1 апреля нанесли ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Дамаске. Здание было полностью уничтожено. На месте погибли несколько человек, среди которых оказались два генерала иранского Корпуса КСИР — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

Вечером 13 апреля Иран запустил множество беспилотников и ракет в сторону Израиля. Вне границ еврейского государства нейтрализовали более 100 иранских БПЛА, перехват обеспечили США и Великобритания.