Оренбург, 14 апреля, 2024, 09:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области за прошедшие сутки вода ушла от 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в 10 населённых пунктах и двух СНТ. Об этом 14 апреля сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«За сутки в регионе освободились от воды 1564 жилых дома и 1422 приусадебных участка в 10 населенных пунктах и 2 СНТ в 8 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории 18 муниципальных образований в 62 населённых пунктах и 39 СНТ подтопленными остаются 13 491 жилой дом и 20 654 приусадебных участка.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 11 апреля провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.