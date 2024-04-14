Москва, 14 апреля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, сообщили 14 апреля в Министерстве обороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 апреля в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили над акваторией Чёрного моря пять украинских беспилотников.

13 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО за сутки сбили 222 украинских беспилотника, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также управляемую авиационную бомбу JDAM.