Вашингтон, 14 апреля, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Новым ближневосточным кризисом может стать обострение отношений между Израилем и Ираном, к такому выводу пришёл первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя ночную атаку иранских беспилотников и ракет по целям Израиля.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

«Если Израиль ответит, Иран ответит более мощным и решительным образом. В общем, теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Всё зависит от следующих шагов вовлечённых сторон или их отсутствия», — написал российский дипломат в Telegram-канале.

Также Полянский отметил, что на вечер 14 апреля наметили срочное заседание Совбеза ООН, темой которого станут последствия атаки Ирана по Израилю. В преддверии совещания обе страны подготовили письма, где обвинили друга друга в нарушении международного права.

Как сообщало ИА Регнум, в постпредстве председательствующей в Совбезе ООН Мальты подтвердили получение израильского запроса на проведение внеочередного заседания членов СБ. Израильский постпред при всемирной организации Гилад Эрдан заявил, что экстренное заседание запрошено, чтобы «безапелляционно осудить Иран за эти серьёзные нарушения» и принять меры по признанию Корпуса стражей Иранской революции террористической организацией. Также Эрдан обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой осудить произошедшее. Он добавил, что иранские власти своей атакой на Израиль нарушили Устав ООН.

Постпредство Ирана при ООН в свою очередь заявило, что удар по Израилю наносился в соответствии со статьёй 51 Устава всемирной организации о праве на самооборону. Дипломаты обратили внимание, что в случае «ещё одной ошибки» израильских властей ответ Тегерана будет «намного жёстче».

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что глубоко встревожен реальной угрозой разрушительной эскалации в масштабах всего региона. Генсек ООН добавил, что необходимо проявлять максимальную сдержанность, избегать любые действия, которые могут привести к крупному военному столкновению на Ближнем Востоке.