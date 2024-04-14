Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Военные Израиля заявили, что 13 апреля Иран выпустил в сторону еврейского государства более 200 ракет и ударных беспилотников.

Иван Шилов ИА Регнум Ракеты

По информации портала Ynet и представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, в большинстве случаев направленные дроны и ракеты удалось перехватить до того, как они достигли своей цели.

По словам Хигари, иранцы использовали как баллистические, так и крылатые ракеты.

Также военные заявили, что в Израиле незначительный ущерб «был причинен одной армейской базе, ранения получила девочка-бедуинка на юге страны».

Как сообщало ИА Регнум, Даниэль Хагари 13 апреля заявил, что запущенные Ираном беспилотники, вероятно, достигнут территории страны в течение нескольких часов. Кроме того, он предупредил о возможных проблемах с GPS.

Иранское правительство своей атакой на Израиль нарушило Устав ООН, заявил постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан, обратившись к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой осудить произошедшее.

14 апреля постпредство Ирана при всемирной организации заявило, что удар по Израилю был нанесён в соответствии с положением Устава ООН о праве на самооборону. По словам дипломатов, военные действия Ирана были совершены в соответствии со статьей 51. Если Израиль совершит ещё одну ошибку, то ответ Ирана будет намного жёстче, подчеркнули в постпредстве.

Иран в ночь с 13 на 14 апреля запустил четыре волны беспилотников в сторону Израиля. Также по целям еврейского государства был нанесён ракетный удар. Запуск баллистических ракет исламского сопротивления наносился по оккупированным Израилем территориям, написало иранское информагентство IRNA.