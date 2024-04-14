Вашингтон, 14 апреля, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Иранское правительство своей атакой на Израиль нарушило Устав ООН, заявил постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан, обратившись к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой осудить произошедшее.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Антониу Гутерриш, Иран нарушил Устав ООН и показал, что является угрозой международному миру и безопасности. Где ваш голос, где ваше осуждение? Проснитесь», — написал Эрдан в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля постпредство Ирана при всемирной организации заявило, что удар по Израилю был нанесён в соответствии с положением Устава ООН о праве на самооборону. По словам дипломатов, военные действия Ирана были совершены в соответствии со статьей 51. Если Израиль совершит ещё одну ошибку, то ответ Ирана будет намного жёстче, подчеркнули в постпредстве.

Иран в ночь с 13 на 14 апреля запустил четыре волны беспилотников в сторону Израиля. Также по целям еврейского государства был нанесён ракетный удар. Запуск баллистических ракет исламского сопротивления наносился по оккупированным Израилем территориям, написало иранское информагентство IRNA.

Вечером 1 апреля минобороны Сирии заявило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, при атаке погибли не менее пяти человек и ещё 12 получили ранения. Одним из погибших оказался командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он осудил действия израильских военных и назвал их «бесчеловечным» нападением, а также явным нарушением международного права.