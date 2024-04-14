Бухара, Узбекистан, 14 апреля, 2024, 03:56 — ИА Регнум. В Узбекистане на свадьбе в Бухарской области получили отравление 53 гостя, в их числе 13 детей разного возраста. О происшествии 13 апреля сообщило региональное управление здравоохранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кухня ресторана

В местные больницы с жалобами на рвоту, диарею, боли в животе ночью 12 апреля обратились 53 человека. В Бухаре было госпитализировано 16 пострадавших, остальные наблюдались в другом районе.

На утро 13 апреля практически всех выписали с улучшением состояния.

Все поступившие с жалобами и симптомами пищевого отравления были на одной свадьбе в местном ресторане.

Как сообщало ИА Регнум, как минимум восемь детей и один взрослый скончались, ещё 78 человек госпитализированы после употребления в пищу мяса морской черепахи в Танзании.

Под Тюменью два подростка попали в больницу после того, как отравились спиртосодержащей жидкостью, которой их угостил приятель в школе в селе Лайтамак Тобольского района.

В Санкт-Петербурге школьника госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как он в одиночку выпил целую бутылку коньяка.