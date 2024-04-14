Вашингтон, 14 апреля, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Атаку Ирана на Израиль осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий.

Un.org Антониу Гутерриш

«Я резко осуждаю серьёзную эскалацию в виде масштабной атаки, которой подвергся Израиль со стороны Исламской Республики Иран. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий», — указал в заявлении Гутерриш.

Он подчеркнул, что глубоко встревожен реальной угрозой разрушительной эскалации в масштабах всего региона. Генсек ООН призвал стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать любые действия, которые могут привести к крупному военному столкновению на Ближнем Востоке.

«Ни регион, ни мир не могут позволить себе ещё одну войну», — заключил генсек.

Как сообщало ИА Регнум, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил уничтожение важных военных целей на «оккупированных» Израилем территориях. Запуск ракет и беспилотников осуществлялся в ответ на удар израильской авиации по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля.

Тегеран даст решительный ответ на любые действия Вашингтона и Тель-Авива против Ирана, заявил КСИР. Руководство корпуса подчеркнуло, что «террористический режим» Вашингтона предупреждён, США несут ответственность за действия Израиля.

Удар Вооружённых сил Ирана в ночь с 13 на 14 апреля стал крупнейшей в истории атакой дронов, заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг.

Тегеранцы в разных районах города вышли на спонтанные митинги в поддержку ответного удара КСИР на атаку Израиля по посольству республики в Дамаске. Люди выражали поддержку военным страны и заявляли о продолжении атак на Израиль.