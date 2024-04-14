Тегеран, 14 апреля, 2024, 03:16 — ИА Регнум. В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) подтвердили уничтожение важных военных целей на «оккупированных» Израилем территориях. Запуск ракет и беспилотников осуществлялся в ответ на удар израильской авиации по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim News Agency.

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«КСИР в ответ на эти преступления в качестве исполнения предупреждений ранее… для наказания агрессора, используя стратегические разведывательные возможности, ракеты и беспилотники атаковал важные военные цели террористической армии Израиля на оккупированных территориях, успешно взял их на прицел и уничтожил», — уточнили в издании.

Как передавало ИА Регнум, атаку на Израиль Иран объяснил правом на самооборону, сославшись на статью 51 Устава ООН. В иранском постпредстве при всемирной организации призвали США остаться в стороне и не вмешиваться в конфликт Тегерана и Тель-Авива.

Представитель Пентагона заявил, что США осведомлены о запуске Ираном беспилотников в сторону Израиля. Дать другие комментарии в американском минобороны отказались.

Телеканал MSNBC со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что крупная иранская атака на Израиль вероятно будет нацелена на правительственные объекты.

В ночь на 14 апреля иранские военные выпустили новую волну беспилотников в направлении территории Израиля. БПЛА пролетели над иракской провинцией Майсан, расположенной на границе с Ираном. Иран с вечера 13 апреля направил в сторону Израиля три волны беспилотников.