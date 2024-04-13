Дубай, ОАЭ, 14 апреля, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Иранские военные в ночь на 14 апреля выпустили очередную волну беспилотников в направлении территории Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Иван Шилов ИА Регнум ПВО Израиля

По данным издания, БПЛА пролетели над иракской провинцией Майсан, расположенной на границе с Ираном.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Ирана в ночь с 13 на 14 апреля выпустили более 100 БПЛА. Этот удар Ирана по Израилю стал крупнейшей в истории атакой дронов, заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг.

Более 100 иранских беспилотников перехватили вне границ Израиля, заявила радиостанция «Галец ЦАХАЛ» со ссылкой на источник в силовых кругах. Перехват сотни дронов обеспечили союзники — Британия и США.

Иран атаку на Израиль объяснил ответным шагом на агрессию против дипломатических объектов в Дамаске. Тегеран в своих действиях опирался на статью 51 Устава ООН. В постпредстве заявили, что это конфликт между Ираном и Израилем, США должны оставаться в стороне.