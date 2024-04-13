Иерусалим, 14 апреля, 2024, 02:18 — ИА Регнум. В израильском Иерусалиме в ночь на 14 апреля прогремели взрывы, сообщило Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

«В Иерусалиме были слышны взрывы», — заявили журналисты.

Израильское издание The Times of Israel уточнило, что в Иерусалиме слышны грохот и звуки сирен.

По информации Армии обороны Израиля, сигналы воздушной тревоги включили на юге и севере Израиля, а также в районе Мёртвого моря и в Иерусалиме.

Кроме того, взрывы слышали в небе над сирийским Дамаском, сообщило «РИА Новости».

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Как передавало ИА Регнум, беспилотники в направлении Израиля вечером 13 апреля запустили не только из Ирана, но и из других стран региона, об этом написали местные СМИ со ссылкой на источники.

В ЦАХАЛ подтвердили запуск Ираном беспилотников в сторону Израиля. Военные заявили о контроле над всеми целями. СМИ также писали, что беспилотники были видны над территорией Ирака.

В ночь на 14 апреля Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю. Часть иранских дронов удалось перехватить в небе над Сирией.

Тегеранцы в разных районах города вышли на спонтанные митинги в поддержку ответного удара Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана на атаку Израиля по посольству республики в сирийском Дамаске. Иранцы выразили поддержку военным страны и заявили о продолжении атак на Израиль.