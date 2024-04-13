Киев, 14 апреля, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Инициатива с повышением выплат военнослужащим и семьям погибших чрезмерна, это скажется на госбюджете, заявила депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

sluga-narodu.com Марьяна Безуглая

«Повышение выплат военнослужащим ещё на 70 тысяч гривен — это о включении «печатного станка». 15 млн гривен (более 380 тысяч долларов) выплат семьи погибшего считаю чрезмерными, уже полно манипуляций по этому поводу, а помните, как мы в 2022-м смеялись по поводу «машины вместо сына» в России», — написала Безуглая в соцсети.

По её словам, Украина просто не сможет осилить такие деньги, это приведёт только к увеличению дыры в госбюджете.

Спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин 13 апреля заявил, что власти готовы предоставить ряд льгот желающим вступить в ряды ВСУ по контракту, среди них — скидка до 50% на квартиру.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года размер госдолга Украины достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). По итогам 2023 года Международный валютный фонд соотношение госдолга к ВВП Украины прогнозировал на уровне 98%.

Попавший в российский плен солдат 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич отметил, что украинское командование всячески прибегает к махинациям, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших на передовой бойцов. По его словам, если погибшего солдата забрали с позиции и он не был в перчатках ВСУ, тактических очках, в каске и бронежилете, которые выдавало государство, то его семье не выдадут положенные за гибель 15 млн гривен. Кроме того, для отказа в выплатах за погибших их просто не эвакуируют с передовой, сказал пленный.