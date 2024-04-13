Тегеран, 14 апреля, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Тегеранцы в разных районах города вышли на спонтанные митинги в поддержку ответного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана на атаку Израиля по посольству республики в Дамаске. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Тегеран

По информации издания, иранцы высказывают поддержку военным страны и заявляют о продолжении атак на Израиль.

«Молодежь Ирана собралась перед Тегеранским университетом в поддержку атак иранских беспилотников на Израиль», — написало издание.

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Как сообщало ИА Регнум, предполагается, что иранская атака на Израиль будет нацелена на правительственные объекты, передаёт телеканал MSNBC со ссылкой на двух американских чиновников.

Иран с вечера 13 апреля направил в сторону Израиля три волны беспилотников. Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) подтвердили запуск десятков ракет и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля.

По данным агентства IRNA, Иран в продолжении масштабной ракетной и дроновой атак на Израиль ночью 14 апреля запустил первую волну баллистических ракет в сторону еврейского государства. Цели для ударов расположены в глубине Израиля.

В свою очередь ЦАХАЛ ударила по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане в ответ на запуск беспилотников в сторону Израиля. БПЛА запускались в направлении населённых пунктов Кфар-Блюм и Ханита на севере Израиля, заявили израильские военные.