Вашингтон, 14 апреля, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Предполагается, что иранская атака на Израиль будет нацелена на правительственные объекты, сообщил телеканал MSNBC со ссылкой на двух американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран. Противостояние. Военный

По информации журналистов, американская администрация ожидает, что Иран направит удары не на гражданские или религиозные объекты. Вероятна крупная атака, добавили на MSNBC.

Как сообщало ИА Регнум, Иран с вечера 13 апреля направил в сторону Израиля три волны беспилотников. Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) подтвердили запуск десятков ракет и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля в ответ на удар израильской авиации по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля, передаёт агентство Mehr News Agency со ссылкой на источник КСИР.

По данным агентства IRNA, Иран в продолжении масштабной ракетной и дроновой атак на Израиль ночью 14 апреля запустил первую волну баллистических ракет в сторону еврейского государства. Цели для ударов расположены в глубине Израиля.

В свою очередь ЦАХАЛ ударила по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане в ответ на запуск беспилотников в сторону Израиля. БПЛА запускались в направлении населённых пунктов Кфар-Блюм и Ханита на севере Израиля, заявили израильские военные.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в ночь с 13 на 14 апреля российские авиакомпании приостановили рейсы в Иордан, Ирак и Израиль. Авиасообщение приостановили до снятия ограничений.