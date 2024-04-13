Тегеран, 14 апреля, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Иран продолжает масштабную ракетную и дроновую атаку на Израиль. Уже запущена первая волна баллистических ракет в сторону еврейского государства. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники.

Webtribune.rs Запуск баллистических ракет

Как пояснило издание, цели для ударов расположены в глубине Израиля.

«Произведён запуск баллистических ракет исламского сопротивления по оккупированным территориям», — цитирует источник иранское информационное агентство.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 14 апреля созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. О военном совете информировали в канцелярии министра.

Иран с вечера 13 апреля уже запустил в направлении Израиля третью волну беспилотников.

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) подтвердили запуск десятков ракет и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля в ответ на удар израильской авиации по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля, передаёт агентство Mehr News Agency со ссылкой на источник КСИР.

ЦАХАЛ ударила по объектам шиитской организации «Хезболлы» в Ливане в ответ на запуск беспилотников в сторону Израиля. БПЛА запускались в направлении населённых пунктов Кфар-Блюм и Ханита на севере Израиля, заявили израильские военные.