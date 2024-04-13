Тегеран, 14 апреля, 2024, 00:50 — ИА Регнум. Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) подтвердили запуск десятков ракет и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля в ответ на удар израильской авиации по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. Об этом сообщило иранское информационно агентство Mehr News Agency со ссылкой на источник КСИР.

AF.mil БПЛА

«Воздушно-космические силы КСИР в качестве части наказания незаконного и преступного режима в ходе операции «Честное обещание»… успешно взяли на прицел цели на оккупированных территориях с помощью десятков ракет и беспилотников», — добавили в КСИР.

Как сообщало ИА Регнум, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов считает, что Иран может нанести удар по Израилю в ответ на атаку израильтян по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске. Однако Израилю стоит больше опасаться ливанского шиитского движения «Хезболла». Он добавил, что это отражение давно назревающего конфликта. Что касается оповещений о предстоящих атаках, то, скорее всего, Иран постарается нанести свой удар, когда его меньше всего ожидают.

Вечером 13 апреля беспилотники в направлении Израиля запустили не только из Ирана, но и из других стран региона. По сведениям радиостанции KAN, иранские беспилотники могут долететь до Израиля уже к 02:30 (совпадает с мск) 14 апреля. Также источник радио заявил, что беспилотники в направлении Израиля запустили не только из Ирана, но и из других стран региона.

Иран 13 апреля нанёс удар беспилотником по Израилю. Кроме того, в сторону еврейского государства вылетели десятки других БПЛА.

ЦАХАЛ ударила по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане в ответ на запуск беспилотников в сторону Израиля. БПЛА запускались в направлении населённых пунктов Кфар-Блюм и Ханита на севере Израиля, заявили израильские военные.