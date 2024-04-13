Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Иран запустил в направлении Израиля третью волну беспилотников. Об этом заявил 12-й канал израильского телевидения.

Иван Шилов ИА Регнум Иранский БПЛА Ababil-5

Как передаёт издание, часть иранских дронов удалось перехватить в небе над Сирией.

Другой информации, в том числе от военных, пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотники в направлении Израиля вечером 13 апреля запустили не только из Ирана, но и из других стран региона, об этом написали местные СМИ со ссылкой на источники.

В ЦАХАЛ подтвердили запуск Ираном беспилотников в сторону Израиля. Военные заявили о контроле над всеми целями. СМИ также писали, что беспилотники были видны над территорией Ирака.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 13 апреля заявил, что запущенные Ираном беспилотники, вероятно, достигнут территории страны в течение нескольких часов. Кроме того, он предупредил о возможных проблемах с GPS, это связано с перехватом дронов.