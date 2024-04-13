Вашингтон, 13 апреля, 2024, 23:52 — ИА Регнум. США в курсе сообщений о запуске Ираном беспилотников в сторону Израиля, заявил 13 апреля представитель Пентагона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы осведомлены о сообщениях, но на данный момент мне нечем поделиться», — сказал «РИА Новости» чиновник минобороны США.

Как передавало ИА Регнум, США допустили вероятность удара Ирана по территории Израиля ранним утром 14 апреля в ответ на атаку своего консульства в сирийском Дамаске. В Вашингтоне выразили глубокую обеспокоенность перспективой широкомасштабного нападения на еврейское государство.

По данным радио KAN, 13 апреля Иран нанёс удар беспилотником по Израилю. Кроме того, в сторону еврейского государства летят десятки других БПЛА.

Руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 апреля подтвердило запуск иранских беспилотников в сторону страны. Израильские системы ПВО привели в повышенную боевую готовность.

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ годами готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне, так и в нападении. Он добавил, что определился с принципом — «ударим по тому, кто нанесёт по нам удар, защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно».