Тель-Авив, Израиль, 13 апреля, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Израиль в ночь на 14 апреля закрыл международный аэропорт «Бен-Гурион» на фоне угрозы атаки со стороны Ирана. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

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Расположенный на северной окраине города Лод «Бен-Гурион» самый загруженный аэропорт в стране. Он будет закрыт предварительно на три часа.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля руководство Ирана ещё не приняло окончательное решение по нанесению ответного удара на Израиль. Об этом со ссылкой на информированный источник информировал американский журнал Wall Street Journal.

Правительство Иордании решило временно закрыть своё воздушное пространство с 23:00 (время совпадает с московским) 13 апреля, сообщило иорданское информационное агентство Petra.

Контр-адмирал, глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 13 апреля заявил, что системы обороны и нападения ВВС страны приведены в боевую готовность — десятки самолётов находятся в небе.

По словам Хагари, в ЦАХАЛ была проведена оценка ситуации и согласованы планы подготовки к нападению со стороны Ирана.