Тель-Авив, Израиль, 13 апреля, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Контр-адмирал, глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 13 апреля заявил, что системы обороны и нападения ВВС страны приведены в боевую готовность — десятки самолётов находятся в небе. Об этом он заявил журналистам на брифинге.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

По словам Хагари, в ЦАХАЛ была проведена оценка ситуации и согласованы планы подготовки к нападению со стороны Ирана.

«Мы проводим оценку ситуации с нашими стратегическими партнёрами, прежде всего с США, и поддерживаем с ними тесную координацию», — заверил Хагари.

Как сообщало ИА Регнум, в США предполагают, что Иран может ударить по территории Израиля в ответ на атаку своего консульства в сирийском Дамаске ранним утром 14 апреля, предупредил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя американской администрации.

13 апреля президент США Джозеф Байден прервал выходной и вернулся из своей резиденции в штате Делавэр в Белый дом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он намерен провести консультации со своими помощниками по национальной безопасности, отметили в пуле американского лидера.

Вечером 1 апреля минобороны Сирии заявило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, при атаке погибли не менее пяти человек и ещё 12 получили ранения. Одним из погибших оказался командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он осудил действия израильских военных и назвал их «бесчеловечным» нападением, а также явным нарушением международного права.