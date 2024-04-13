Амман, 13 апреля, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Правительство Иордании решило временно закрыть своё воздушное пространство с 23:00 (время совпадает с московским) 13 апреля, сообщило иорданское информационное агентство Petra.

Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press

«Управление иорданской гражданской авиации решило временно и в качестве меры предосторожности закрыть воздушное пространство Иордании для всех прибытий, вылетов и транзитных рейсов, начиная с 23:00 субботы по местному времени», — отметили журналисты.

Известно, что небо над Иорданией будет закрыто на несколько часов. Дальнейшее развитие ситуации зависит от событий в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля нидерландский авиаперевозчик KLM приостановил полёты над территориями Ирана и Израиля, кроме рейсов в Тель-Авив и обратно. Соответствующее решение принято на фоне сигналов о неизбежной атаке Ирана на Израиль.

В США считают, что Иран может ударить по территории Израиля в ответ на атаку своего консульства в сирийском Дамаске ранним утром 14 апреля, сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на представителя американской администрации.

Россиянам настоятельно рекомендовали не посещать Израиль, Ливан и палестинские территории из-за напряжённой обстановки на Ближнем Востоке. Об этом 11 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Иордании, которую тоже касалось ограничение на поездки, ситуация в сфере безопасности остаётся стабильной. Маловероятно, что боевые действия будут перенесены из сектора Газа на территорию королевства, пояснила дипломат.