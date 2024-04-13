За попытку поджечь здание правительства во Владимире завели уголовное дело
Владимир, 13 апреля, 2024, 22:24 — ИА Регнум. В отношении задержанного мужчины, который пытался поджечь здание правительства Владимирской области, завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом. Об этом сообщило МВД России в Telegram-канале.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст 167 УК РФ. Предварительно установлено, что 23-летний мужчина, житель Владимира, находясь у здания правительства, бросил ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили.
«Произошло возгорание одной из машин», — пояснили следователи.
Пострадавших нет.
Как сообщало ИА Регнум, возле здания правительства Владимирской области задержали мужчину, который пытался бросить баллончики с горючей жидкостью.
Мотивы мужчины, который бросил ёмкости с легковоспламеняющимися веществами в здание правительства Владимирской области, выясняются, написал 13 апреля в Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.