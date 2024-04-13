Доха, 13 апреля, 2024, 22:22 — ИА Регнум. В США предполагают, что Иран может ударить по территории Израиля в ответ на атаку своего консульства в сирийском Дамаске ранним утром 14 апреля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя американской администрации.

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«Мы глубоко обеспокоены перспективой широкомасштабного нападения на Израиль. Существует высокая вероятность того, что Иран начнёт атаку на Израиль рано утром завтра, в воскресенье», — предположил чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля президент США Джозеф Байден прервал выходной и вернулся из своей резиденции в штате Делавэр в Белый дом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он намерен провести консультации со своими помощниками по национальной безопасности, отметили в пуле американского лидера.

Вечером 1 апреля минобороны Сирии заявило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, при атаке погибли не менее пяти человек и ещё 12 получили ранения. Одним из погибших оказался командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он осудил действия израильских военных и назвал их «бесчеловечным» нападением, а также явным нарушением международного права.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 апреля в разговоре с иранским коллегой Хосейн Амир Абдоллахианом решительно осудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Стороны подтвердили настрой на сохранение высокого уровня координации по региональным и международным вопросам.