Владимир, 13 апреля, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Мотивы злоумышленника, который бросил ёмкости с легковоспламеняющимися веществами в здание правительства Владимирской области, выясняются, сообщил 13 апреля в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

Кадр из видео

«Мужчина бросил в здание правительства Владимирской области и стоящий на парковке частный автомобиль ёмкости с легковоспламеняющимися веществами. Злоумышленник оперативно задержан. В результате инцидента никто не пострадал», — написал он.

Глава Владимирской области отметил, что преступник также намеревался повредить служебный автомобиль, однако ему помешал водитель.

«Все обстоятельства случившегося, мотивы злоумышленника выясняются», — уточнил он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3881652" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба правительства региона информировала, что возле здания правительства Владимирской области задержали мужчину, который пытался бросить баллончик с горючей жидкостью.

Согласно данным Telegram-канала «112», возле здания загорелся автомобиль одной из сотрудниц администрации.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мужчину допрашивают правоохранители.