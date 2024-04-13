Во Владимире выясняют мотивы злоумышленника, бросившего коктейль Молотова
Во Владимире устанавливают мотивы злоумышленника, бросившего коктейль Молотова
Владимир, 13 апреля, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Мотивы злоумышленника, который бросил ёмкости с легковоспламеняющимися веществами в здание правительства Владимирской области, выясняются, сообщил 13 апреля в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.
«Мужчина бросил в здание правительства Владимирской области и стоящий на парковке частный автомобиль ёмкости с легковоспламеняющимися веществами. Злоумышленник оперативно задержан. В результате инцидента никто не пострадал», — написал он.
Глава Владимирской области отметил, что преступник также намеревался повредить служебный автомобиль, однако ему помешал водитель.
«Все обстоятельства случившегося, мотивы злоумышленника выясняются», — уточнил он.
Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба правительства региона информировала, что возле здания правительства Владимирской области задержали мужчину, который пытался бросить баллончик с горючей жидкостью.
Согласно данным Telegram-канала «112», возле здания загорелся автомобиль одной из сотрудниц администрации.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мужчину допрашивают правоохранители.