Вашингтон, 13 апреля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите от атак со стороны Ирана, заявил в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом глава Пентагона Ллойд Остин.

Aaron Schwartz/Global Look Press

«Министр Остин чётко обозначил, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США, чтобы защититься от любых атак со стороны Ирана и его прокси в регионе», — сказано в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, которое передаёт ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 апреля президент США Джозеф Байден прервал выходной и принял решение вернуться в Белый дом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Байден намерен провести консультации со своими помощниками по национальной безопасности, сообщили журналисты его пула.

12 апреля телеканал CBS News со ссылкой на нескольких осведомлённых американских чиновников сообщил, что Иран может в ближайшие сутки ударить по военным целям в Израиле с применением более чем ста беспилотников и десятков ракет. Источники отметили, что Израилю будет сложно выдержать столь массированную атаку.

Байден предупредил Иран, что попытка ответного удара по Израилю не позволит Тегерану достичь успеха. Власти Ирана, в свою очередь, передали США сообщение, что в случае вмешательства Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном силы США в регионе будут атакованы.

Вечером 1 апреля минобороны Сирии сообщило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, при атаке погибли по меньшей мере пять человек и ещё 12 получили ранения. Отмечалось, что одним из погибших был командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.

Предупреждения Ирана со стороны Израиля и США направлены на подготовку общественного мнения к тому, что якобы были предприняты все возможные усилия для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, отмечал в беседе с ИА Регнум востоковед, политолог, старший преподаватель Базовой кафедры Института востоковедения РАН факультета мировой экономики и мировой политики Григорий Лукьянов.