Сеул, 9 марта, 2016, 11:23 — ИА Регнум.

Первая партия «Матча века» по древней настольной игре го завершилась победой компьютерной программы. 18-кратный чемпион мира Ли Седоль уступил компьютерной программе AlphaGo, созданной компанией Google.

Первая из пяти партий длилась более 2 часов. При этом до самого конца никто из экспертов не мог назвать лидера. Оставшиеся партии состоятся 10, 12, 13 и 15 марта, пишет «Чжунго синьвэнь».

Победитель по сумме 5 партий получит денежный приз в $1 млн. Представители Google еще до начала матча заявили, что в случае, если победить их программа, то деньги будут пожертвованы на благотворительность.

Китайская традиционная игра го возникла около 3 тыс. лет назад. Настольная игра очень популярна в Азии и Европе. Профессиональные игроки в го отмечают, что го значительно сложнее шахмат, потому что в китайской настольной игре представлено огромное количество ходов и комбинаций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, программа AlphaGo уже неоднократно побеждала профессиональных игроков в Го. В начале 2016 г. AlphaGo победила в 5 партиях чемпиона Европы Фань Хуэя.