Вашингтон, 13 апреля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден прервал выходной и возвращается в Белый дом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщили 13 апреля журналисты его пула.

Ken Cedeno — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джозеф Байден

Ранее предполагалось, что Байден вернётся в Вашингтон из своей резиденции в штате Делавэр только 14 апреля.

Президент США намерен провести консультации со своими помощниками по национальной безопасности, отметили в пуле.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 апреля минобороны Сирии сообщило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, при атаке погибли по меньшей мере пять человек и ещё 12 получили ранения. Отмечалось, что одним из погибших был командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.

Россия решительно осудила атаку Израиля на иранское консульство. МИД потребовал от Израиля прекратить агрессивные действия и призвал международное сообщество дать соответствующую правовую оценку удару израильских войск.

Власти Ирана передали США сообщение, что в случае вмешательства Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном силы США в регионе будут атакованы, сообщил 12 апреля портал Axios со ссылкой на осведомлённые американские источники.

Американская газета The Wall Street Journal 11 апреля сообщила со ссылкой на источник, что Израиль готовится к ответной атаке Ирана в течение 24–48 часов. При этом отмечалось, что окончательное решение Тегеран якобы пока не принял. Байден 12 апреля предупредил Иран, что попытка ответного удара по Израилю не позволит Тегерану достичь успеха.

Предупреждения Ирана со стороны Израиля и США направлены на подготовку общественного мнения к тому, что якобы были предприняты все возможные усилия для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, отмечал в беседе с ИА Регнум востоковед, политолог, старший преподаватель Базовой кафедры Института востоковедения РАН факультета мировой экономики и мировой политики Григорий Лукьянов.