Хмельницкий, Украина, 13 апреля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. В Хмельницкой области сотрудники военкомата вышвырнули из здания женщину, которая в результате их действий ударилась головой об асфальт и получила травмы, передаёт 13 апреля «Страна. ua» со ссылкой на местные паблики.

Кадр из видео

По этим данным, женщина пришла в военкомат, чтобы спросить, почему оттуда не отпускают молодого человека, на попечении которого находится мать-инвалид, хотя военкомам представлены все необходимые подтверждающие документы.

На опубликованных кадрах видно, что пострадавшая лежит на носилках и держится за голову, вокруг неё собралось множество людей, в том числе врачи и сотрудники полиции. Женщину занесли в машину скорой помощи.

В Хмельницком военкомате назвали случившееся «провокацией» и заявили, что женщина якобы совершила в здании «позорное хулиганское действие» и отказывалась покинуть военкомат, не реагируя на требования полицейских.

Также в военкомате заявили, что от получения медицинской помощи женщина якобы отказалась, однако на распространённых кадрах, как женщине с открытой раной на голове оказывают помощь медики, её уложили на носилки и переместили в автомобиль скорой помощи.

В апреле 2024 года газета The Times сообщила, что молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ. Собеседники издания также рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и подписываются на Telegram-каналы, предупреждающие о местах раздачи повесток.

Украинские и западные СМИ также передавали о многочисленных случаях насильственной мобилизации в ряды ВСУ и о противодействии жителей военкомам. В частности, жители Никополя Днепропетровской области в апреле 2024 года помешали отправить в военкомат мужчину, которого военкомы задержали силой. Кроме того, сообщалось о росте количества попыток нелегально покинуть территорию Украины.

Принятый Верховной Радой закон о мобилизации ничего не даст киевскому режиму, потому что все инициативы Рады негативно воспринимаются жителями страны, особенно на фоне освобождения от мобилизации помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.