Анталья, Турция, 13 апреля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Авария фуникулёра в турецкой Анталье, в результате которой погиб человек, могла произойти из-за коррозии металлических конструкций. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Кадр из видео

Отмечается, что в рамках дела об аварии были задержаны 13 человек. По данным министра, в результате аварии один человек погиб и 17 пострадали.

«В предварительном отчёте, подготовленном экспертами в рамках расследования, в качестве причины инцидента указана нехватка крепёжных элементов в точках крепления опор фуникулёра или их коррозия. Опора фуникулёра была сломана после повреждения системы шкивов», — написал Тунч в соцсети X (бывшая Twitter).

Тунча уточнил, что по результатам предварительной проверки также было выявлено отсутствие плана эвакуации у компании, которая эксплуатирует фуникулёр.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля одна из кабин фуникулёра во время движения сорвалась с тросов и упала на горный склон. Один человек погиб, 17 пострадали. Из-за аварии канатная дорога была обесточена и остановлена.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3881634" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

После этого спасатели смогли эвакуировать 174 пассажира из кабин фуникулёра, остановившегося из-за аварии.

По словам главы МВД Турции Али Ерликая, в операции по спасению людей с канатной дороги участвовали 543 спасателя, также были задействованы семь вертолётов, один военно-транспортный самолёт, 108 единиц техники, шесть машин скорой помощи и дрон.