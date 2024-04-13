Вашингтон, 13 апреля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США на следующей неделе, 15–21 апреля, может вновь начать рассматривать варианты выделения финансовой помощи Украине, сообщила 13 апреля газета The Hill со ссылкой на источники в обеих партиях американского парламента.

Сергей Корсун ИА Регнум

Спикер палаты республиканец Майк Джонсон может вынести на рассмотрение инициативу о выделении средств Украине, Израилю и Тайваню, предположили источники.

Член комитета палаты по делам вооружённых сил демократ Адам Смит заявил журналистам, что Джонсон «намерен что-то сделать по Украине». На рассмотрение будет вынесен законопроект, ранее утверждённый сенатом США, но не рассматривавшийся палатой представителей, предположил Смит.

Обозреватели издания отметили, что из-за разногласий в палате рискованными для спикера являются оба варианта действий — и продолжение блокирования законопроекта, против чего выступают демократы, и его вынесение на голосование, что не устроило бы значительную часть республиканцев.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-президент США Дональд Трамп на совместной конференции с Джонсоном заявил, что США могут продолжить финансирование Украины, но не безвозмездно, а в кредит. Ни республиканцы, ни демократы не хотят помогать Украине, поэтому и осуждают компромиссные варианты, отмечал в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

Конгресс ранее не согласовал запрос администрации США о выделении $60 млрд для Украины, а также средств для Израиля и Тайваня. В марте президент США Джозеф Байден призвал Конгресс принять законопроект о помощи Украине, заявив, что прекращение поддержки поставило бы Киев под угрозу.

США в ближайшие месяцы должны предоставить Украине военную помощь, иначе «инвестиции» двух предыдущих лет «не окупятся», заявила 10 апреля помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер. Конгрессмен Энди Оглс в свою очередь заявил, что Украина не получит никакой помощи, пока США не обеспечат безопасность границы с Мексикой.