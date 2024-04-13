Курган, 13 апреля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. В Курганской области паводковые воды подошли к трём сёлам в Притобольном районе. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Евгений Кузьмин/РИА Новости

«Внимание жителей села Межборное, села Утятское, села Нагорское. Уважаемые земляки! В настоящее время идет превентивная эвакуация, так как вода уже заходит на улицы. Незамедлительно эвакуируйтесь», — сказано в Telegram-канале администрации.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в регионе строятся и повышаются шесть дамб, чтобы сдержать воду из реки Тобол, одна — в Кургане и шесть в муниципальных округах.

По его словам, в ночь на 14 апреля по дамбе в Кургане будут выставлены посты, сформировано более 20 аварийных бригад, которые будут заниматься ликвидацией переливов воды через дамбу. Более того, он акцентировал внимание на том, что самым главным является то, чтобы люди выселились из потенциально затопленных зон.

Ранее Шумков сообщил, что сверхнормативные сбросы воды в реке Тобол не прекращаются и, если эта постоянно пополняемая масса придёт в Курган, правобережная часть города будет подтоплена либо затоплена.

В случае превышения уровня воды или прорыва дамбы под угрозой подтопления или затопления может оказаться и центральная часть города, отметил глава региона.

Сложная ситуация складывается и в других районах области, подчеркнул Шумков, призвав жителей выполнять рекомендации властей и эвакуироваться.

Днём ранее дорога к селу Каминскому в Курганской области была отрезана паводковыми водами.

Вместе с тем глава МЧС Александр Куренков ранее рассказал, что причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. В наибольшей степени пострадали от паводка Оренбургская, Курганская и Тюменская области, заявляло министерство.

В пострадавших регионах наблюдается положительная динамика паводковой обстановки, сообщило МЧС 13 апреля. При этом в 39 субъектах Федерации остаются подтопленными более 12 700 жилых домов и 22 000 приусадебных участков, отметило ведомство.

11 апреля на совещании по ликвидации последствий паводковой ситуации президент Владимир Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.