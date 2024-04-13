Москва, 13 апреля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Захватив контейнеровоз MSC Aries, Иран дал понять, что он контролирует Ормузский пролив. Такое мнение 13 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов, комментируя захват военно-морскими силами иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе коммерческого судна MSC Aries.

AP/TASS

«Дальнейшие события между Ираном и Израилем могут быть непредсказуемыми, поскольку Иран будет действовать не так, как все ожидают. Захват Ираном судна в Ормузском проливе — это только начало. Иран даёт понять, что он контролирует не только Ормузский пролив, но и Красное море, в котором хуситы. То есть под контролем находятся 50-60% углеводородов, которые поставляются по всему миру. В блокировки, цена нефти может подняться до 200-300 долларов за баррель. В мире нагнетается большой кризис, источником которого является Израиль», — отметил Курбанов.

По его словам, союзники Израиля открыто угрожают ядерными ударами по иранским ядерным центрам, обвиняя Иран в желании создать ядерные боеголовки. Иран же заявляет, что ему нужен лишь мирный атом. При этом у него есть много оружия, чтобы противостоять Израилю. Ему не требуется ядерное оружие, так как оно может распространиться на весь Ближний Восток.

Американцы нагнетают обстановку, создают видимость того, что они умиротворяют Израиль, но это не так. Израиль проигрывает, и это видит весь мир. Израиль пытается воспользоваться тем, что у него в руках есть ядерный арсенал, поскольку знает, что только так он может победить Иран. Но Иран понимает это и не даёт повода Израилю для нападения, добавил специалист по Ирану.

«Несмотря на то, что Израиль вынашивает коварные планы, они не пройдут, потому что иранская дальновидность, история и философия не позволят хитрым израильтянам обмануть мудрых иранцев. При этом прямого столкновения не будет, не потому что Иран чего-то боится, а потому, что у Ирана есть мудрая тактика, направленная на сохранение жизней как своих граждан, так и населения всего мира», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, иранское государственное информагентство IRNA13 апреля сообщило, что военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries. На борту контейнеровоза MSC Aries, захваченного иранскими военными в Ормузском проливе, находятся 25 членов экипажа.

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По данным агентства Associated Press, судно под флагом Португалии связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац после захвата судна призвал Европейский союз признать КСИР террористической организацией, а также ввести новые санкции против Ирана. Действия КСИР Кац назвал пиратством, а также заявил, что судно принадлежит не Израилю, а португальской компании.

3 апреля стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило о возможном ответе Ирана на удар по его консульству в Дамаске. Спецслужба заявила, что Тегеран в течение 48 часов намерен атаковать израильскую территорию сотнями беспилотных летательных аппаратов и ракет. На этом фоне Израиль перевёл свои войска в состояние боевой готовности.

Израильская авиация нанесла ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Дамаске 1 апреля. Здание было полностью уничтожено. Заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади заявила, что из-за этого точное число жертв остаётся неизвестным.

Среди погибших оказались два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. Кроме того, при ударе погибли ещё пятеро представителей указанного военного формирования.