Штат Калифорния, США, 13 апреля, 2024, 18:52 — ИА Регнум. У человечества есть несколько десятилетий для перехода к устойчивой энергетике, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл заявил, что у людям осталось два года для принятия мер по предотвращению серьёзных последствий глобального потепления.

«Это неправда. Человечество должно перейти к устойчивой энергетике как можно быстрее, но на это у нас есть как минимум несколько десятилетий», — ответил Стиллу Маск.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля Маск, отвечая на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна о возможном конце человечества заявил, что необходимо сохранить требуемый технологический уровень, чтобы дождаться, пока Марс не станет полностью пригодным для жизни.

Миллиардер полагает, что это произойдёт в течение 20 лет. Кроме того, по мнению Маска, человеческая цивилизация сможет просуществовать ещё миллионы лет, если научится проводить межпланетные и межзвездные полёты.