Киев, 13 апреля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Российская армия может летом прорвать фронт, и только чудо поможет ВСУ подготовить нужное количество подразделений. Об этом 13 апреля заявил бывший посол Украины в ЕС Андрей Веселовский в интервью изданию NV.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Россия сейчас соберёт все силы и начнёт со всех сторон давить. Если мы до лета сформируем нужное количество бригад, это будет чудо», — сказал Веселовский.

По его словам, Украине нужно подготовиться к непростым временам из-за нехватки личного состава, боеприпасов и слабости противовоздушной обороны.

Он добавил, что если Украина до лета проиграет гонку во времени, то это может привести к серьёзному прорыву фронта.

Как ранее передавало ИА Регнум, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что большие потери ВСУ говорят о скором завершении конфликта. По словам бывшего военного, на данный момент украинская армия ежедневно теряет больше бойцов, чем когда-либо с начала конфликта. Согласно его оценкам, потери ВСУ составили более полумиллиона военных, и их число будет увеличиваться.

Французское издание Le Figaro писало 12 апреля, что западные страны уже ожидают поражения Украины в конфликте с Россией. Издание отмечало, что огромные потери в ВСУ, обусловленные высокой прозрачностью фронта и точностью ударов России, делают любую атаку украинских военных трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что режим Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.