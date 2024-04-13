На Украине заявили, что только чудо может спасти ВСУ
Бывший посол Украины в ЕС: только чудо спасёт ВСУ от прорыва фронта этим летом
Киев, 13 апреля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Российская армия может летом прорвать фронт, и только чудо поможет ВСУ подготовить нужное количество подразделений. Об этом 13 апреля заявил бывший посол Украины в ЕС Андрей Веселовский в интервью изданию NV.
«Россия сейчас соберёт все силы и начнёт со всех сторон давить. Если мы до лета сформируем нужное количество бригад, это будет чудо», — сказал Веселовский.
По его словам, Украине нужно подготовиться к непростым временам из-за нехватки личного состава, боеприпасов и слабости противовоздушной обороны.
Он добавил, что если Украина до лета проиграет гонку во времени, то это может привести к серьёзному прорыву фронта.
Как ранее передавало ИА Регнум, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что большие потери ВСУ говорят о скором завершении конфликта. По словам бывшего военного, на данный момент украинская армия ежедневно теряет больше бойцов, чем когда-либо с начала конфликта. Согласно его оценкам, потери ВСУ составили более полумиллиона военных, и их число будет увеличиваться.
Французское издание Le Figaro писало 12 апреля, что западные страны уже ожидают поражения Украины в конфликте с Россией. Издание отмечало, что огромные потери в ВСУ, обусловленные высокой прозрачностью фронта и точностью ударов России, делают любую атаку украинских военных трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что режим Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.