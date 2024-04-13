Оренбург, 13 апреля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Паводок в Оренбурге достиг пика, заявил 13 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Ситуация в регионе остаётся непростой, сказал Паслер на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Орске.

«На сегодняшний день ситуация остается непростой. Сейчас в Оренбурге максимальный пик паводка», — цитирует губернатора его пресс-служба.

При этом в Орске ситуация стабилизируется, вода уходит, в городе начинается уборка и восстановительные работы, отметил Паслер. К уборке территорий будут привлечены 100 бригад, оснащённых всеми необходимыми инструментами и оборудованием. Губернатор поручил местным властям проводить работы в ускоренном темпе. После завершения уборки будет проведена санитарная обработка.

К электроэнергии уже подключены 2295 домов в Орске, к газоснабжению — 3478 частных и восемь многоквартирных домов, выполняется восстановление объектов водоснабжения. Комиссии по оценке ущерба должны отработать оперативно, чтобы жители получили положенные выплаты, отметил также Паслер.

Как сообщало ИА Регнум ранее, уровень воды в реке Урал у Оренбурга утром 13 апреля составил 1185 см, превысив опасную отметку на 225 см. Был затоплен жилой микрорайон «Гранд парк». Из городского перинатального центра из-за угрозы подтопления эвакуировали женщин и младенцев.

Глава МЧС Александр Куренков ранее рассказал, что причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. В наибольшей степени пострадали от паводка Оренбургская, Курганская и Тюменская области, заявляло министерство.

В пострадавших регионах наблюдается положительная динамика паводковой обстановки, сообщило МЧС 13 апреля. При этом в 39 субъектах Федерации остаются подтопленными более 12 700 жилых домов и 22 000 приусадебных участков, отметило ведомство.

11 апреля на совещании по ликвидации последствий паводковой ситуации президент Владимир Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии. Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены.