Москва, 13 апреля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Почти 930 тысяч человек приняли участие в первом в этом году общегородском субботнике в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«Для жителей создали все необходимые условия, — отметил заместитель мэра российской столицы. — Выдали инструменты, посадочный материал — саженцы деревьев и кустарников. Собранный мусор оперативно вывозился». По словам Бирюкова, в субботнике участвовали специалисты Комплекса городского хозяйства, других городских предприятий и организаций, школьники и студенты, активные горожане.

Второй общегородской субботник намечен на 20 апреля. До конца месяца коммунальщики приведут в порядок после зимы все городские объекты.