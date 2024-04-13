Грозный, 13 апреля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. В России с участием дружественных стран следует создать Международную спортивную федерацию гонок дронов, заявил 13 апреля на фестивале в Грозном президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Создание международной федерации даст импульс развитию этого вида спорта, отметил он.

«Учитывая политическую обстановку, Федерация гонок дронов России считает необходимым создать международную федерацию с участием представителей дружественных стран. Это не только даст импульс развитию этого вида спорта в стране, но и позволит присваивать нашим гонщикам спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по итогам проведения чемпионата, Кубка и первенства мира», — сказал Галаев.

Сейчас соревнования в данном виде спорта проводятся в рамках Международной авиационной федерации, членом которой является Федерация авиамодельного спорта России, и поскольку страну в международных организациях представляет только одна спортивная федерация, Федерация гонок дронов России делать этого не может, отметил Галаев.

Всероссийский фестиваль гонок дронов был открыт в Грозном 13 апреля. В соревнованиях принимают участие 60 участников из 14 регионов, они будут соревноваться в шести дисциплинах. В рамках фестиваля также обсудили реализацию инфраструктурных проектов и подготовку кадров для отрасли беспилотных авиационных систем.

Как передавало ИА Регнум, ранее правительство России анонсировало запуск пилотного проекта по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников. Предполагается создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 кг. Пилотный проект продлится до конца 2029 года.

Ранее правительство также утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Президент Владимир Путин отмечал, что разработчики беспилотников получат поддержку государства. Глава государства подчеркнул, что этой задаче в военной промышленности уделяют огромное внимание.